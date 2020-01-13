Российские фильмы не допустили к борьбе за «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», ранее попавший в шорт-лист премии «Оскар» как претендент в номинации лучший иностранный художественный фильм, не прошел в число основных номинантов премии.

В список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм» попали выдвинутая Южной Кореей лента «Паразиты», «Отверженные» от Франции, «Страна меда» от Северной Македонии, «Тело Христово» от Польши, а также «Боль и слава» от Испании. Об этом было объявлено на церемонии в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Кроме того, мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» также не попал в число претендентов на премию в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Аналогичная ситуация произошла и с картиной российского режиссера Виктора Косаковского «Акварель», которая рассматривалась в категории «Лучший документальный короткометражный фильм».

Ранее сообщалось, что фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

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