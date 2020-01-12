Российский фильм получил приз на кинофестивале в США

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщает кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн».

Балагов поблагодарил фестиваль в Палм-Спрингс и жюри за награду, отметив, что для него это «большая честь», передает РИА «Новости».

«Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России. Большое спасибо вам за это», – добавил он.

Драма «Дылда» вошла в десятку претендентов на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». Номинантов на премию объявят 13 января, церемония награждения состоится 9 февраля.

«Дылда» – это вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Кинолента рассказывает о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс – одно из важнейших профессиональных событий в Северной Америке. Он неофициально считается репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. На фестивале традиционно работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, оно присуждает главные награды.

Ранее сообщалось, что вручение «Оскара» второй год подряд пройдет без ведущего.

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