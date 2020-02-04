В ЦБ рассказали об обмане граждан форекс-дилерами

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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              В ЦБ рассказали об обмане граждан форекс-дилерами

              4 февраля 2020, 15:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Нелегальные форекс-дилеры продолжают использовать формат «обучающих» центров для привлечения клиентов и внедрять фишинговые программы в приложения для мобильных телефонов, якобы предназначенные для торгов на рынке, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

              Лях рассказал: «есть предложения на установку программного обеспечения на телефоны, потому что, прежде всего, это приложение для мобильных телефонов, чтобы якобы торговать на рынке форекс, но под видом такой нелегальной деятельности еще используется программа для фишинга (мошенничества, кражи данных – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости».

              Он указал, что нелегальные форекс-компании для привлечения клиентов по-прежнему активно используют форму «обучающих» и «консультационных» центов. В среднем до 10 таких центров работают на одного нелегального дилера в трех-пяти крупных городах России, однако были и те, у кого насчитывалось порядка 50 точек – они вели деятельность в половине субъектов страны.

              «Пострадавшие, как правило, до конца уверены, что они являются участниками рынка форекс, хотят получить от компании какую-то компенсацию, но, как правило, это не так. Мошенники, как только получают деньги, исчезают», – добавил представитель ЦБ.

              Лях рассказал также, что регулятор зафиксировал 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, против 168 таких пирамид за 2018 год, и уже направил соответствующие материалы в прокуратуру.

              «За 2019 год выявили 237 финансовых пирамид, основные формы - это общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, также есть микрофинансовые институты. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа, в большей степени они зарегистрированы там», – рассказал он.

              Согласно презентации главы департамента ЦБ, всего за 2015-2019 годы ЦБ выявил 922 организации и интернет-проекта с признаками финансовых пирамид ,в том числе в 2015 году – 200, в 2016 году – 180, в 2017 году – 137, в 2018 году – 168 организаций и интернет-проектов.

              «В основном деятельность финансовых пирамид распространяется через интернет-пространство из-за рубежа и все меньше становится в России. 43% регистрируются в Великобритании, то есть из юрисдикции Великобритании предлагают какие-то (псевдоинвестиции). 88 организаций зарегистрировано в Центральном федеральном округе», – уточнил Лях.

              Из 237 выявленных субъектов 55 – это интернет-проекты, 88 – общества с ограниченной ответственностью, 39 – организации, действовавшие под вывеской КПК, 21 – в форме потребительского кооператива и 34 действовали в иных формах.

              Также в 2019 году ЦБ выявил 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на территории России. При этом «в большей степени они осуществляли свою деятельность из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы».

              «Деятельность по выявлению нелегального форекс на протяжение последних лет была активной (...) мы не являемся органом, уполномоченным на блокировку, поэтому в Роскомнадзор мы направлять не можем. Сейчас мы направляем в прокуратуру полную информацию, прокуратура запускает процесс (...) Мы активно работаем с иностранными регуляторами, у которых могут быть и другие инструменты воздействия на их поднадзорных», – сообщил Лях.

              Форекс – это рынок международного обмена валют по свободно формирующимся (без ограничений) котировкам на основе спроса на валюту и, соответственно, предложения.

              Ранее россиян предупредили о финансовом мошенничестве со стороны «псевдоброкеров».


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