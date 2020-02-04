Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд
4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

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              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Рубль вырос к доллару и евро

              4 февраля 2020, 10:13

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 26 копеек – до 63,47 рубля, курс евро снизился на 23 копейки – до 70,20 рубля.

              Стоимость нефти утром выросла до 54,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости»


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