Главным специалистом по погоде в России стал Борщ

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра России, сообщили в отделе кадров организации.

«С сегодняшнего дня Борщ Сергей Васильевич назначен директором», – сообщил источник РИА «Новости».

До этого должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал Роман Вильфанд. Он также остается научным руководителем учреждения.

Сергей Борщ родился в 1956 году, он кандидат географических наук. До февраля 2020 года он занимал пост заведующего отделом речных гидрологических прогнозов и заместителя директора Гидрометцентра.

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