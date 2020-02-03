В Госдуме раскритиковали идею увеличить штраф за нарушение тишины до 50 тыс. рублей

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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              В Госдуме раскритиковали идею увеличить штраф за нарушение тишины до 50 тыс. рублей

                 3 февраля 2020, 13:04
              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Предложенный штраф за превышение уровня шума в ночное время неадекватен, соседи должны решать такие проблемы между собой с минимальным участием государства, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

              В России предложили наказывать за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 7:00) на федеральном уровне. Шумных граждан хотят штрафовать на суммы до 50 тысяч рублей.

              «Пока данный проект я видел только в СМИ, и после строки, где было упомянуто про штраф в 50 тысяч рублей для жителей, я перестал дальше читать, это первое. Второе – вопрос спокойной жизни граждан люди должны решать сами. Если речь идет о взаимодействии с соседями, то законопроект должен регулировать отношения между двумя людьми и давать им возможность в суде с этим разобраться, без какого-то сильного участия государства», – говорит Пахомов.

              Депутат считает, что абсолютно не важно, какого рода шум: будь это дрель или просто человек сильно шумит – когда речь идет о спокойствии, никакой разницы нет. Другое дело – взаимоотношения жильца и юридического лица. Именно здесь должны быть жесткие правила. При этом депутат отмечает, что это скорее вопрос КоАП, а не Жилищного кодекса.

              «Штраф 50 тысяч рублей на сегодняшний день немного неадекватен. Как мне кажется, «нарушение тишины» – это не тот случай, когда можно штрафовать на такую сумму. Применение такого законопроекта для меня на данный момент спорно. Я не очень понимаю, как это исполнять. Как можно зафиксировать шум соседей, если он не системный? Что, его будут записывать на телефон, одновременно снимая на телевизоре время? Понятно, что если люди «гуляют» несколько часов, то достаточно просто вызвать полицию», – рассуждает Пахомов.

              На данный момент для решения конфликтов, касательно шума, достаточно и региональных штрафов, уверен депутат. Во всем мире данную проблему люди решают с соседями, и нет никакой необходимости государству лишний раз вмешиваться в гражданские взаимоотношения, а меры по какому-то системному шуму может решать полиция, уверен он.

              Ранее сомнолог рассказала газете ВЗГЛЯД, что россияне спят хуже иностранцев как раз из-за частого шума по ночам.


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