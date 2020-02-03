Нескольких пассажиров борта Пекин – Иркутск госпитализировали с высокой температурой

Четверых пассажиров самолета, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

«Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что у всех госпитализированных повышенная температура. Гражданам Китая и всем, кто с ними контактировал, будут проведены диагностические исследования на наличие коронавируса.

Тем временем компания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы по направлению Новосибирск – Харбин и обратно в связи с распространением коронавируса.

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«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и по распоряжению властей РФ об ограничении авиасообщения между Россией и Китаем авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы по направлению Новосибирск – Харбин и обратно», – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы U6-749/750 отменены на период 2 февраля – 28 марта 2020 года.

«Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения», – отмечает авиакомпания.

В понедельник в понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.

Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

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