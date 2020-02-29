Варфоломей начал готовить «украинскую» ловушку для патриарха Кирилла

Константинопольский патриарх Варфоломей хочет провести встречу всех предстоятелей канонических православных церквей и пригласить на нее главу неканонической Православной церкви Украины «митрополита» Епифания Думенко, сообщил источник в церковных кругах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что синод Константинопольской патриархии «решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии». По его словам, «название будет такое же, как в Аммане».

Патриарх Варфоломей обеспокоен, что впервые «после великого раскола 1054 года между западом и востоком» состоялся «синаксис, в котором участвовала большая часть православия без Константинополя».

На встрече с предстоятелями православных церквей планируется «рассудить, и не тему Украины, а то, что произошло» в Аммане – по мнению Константинополя, «шаг против единства».

Источник отметил, что Думенко приглашают, чтобы не приехали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие противники предоставления автокефалии ПЦУ.

По его словам, «сейчас Варфоломей вынуждается пойти и сесть за такой стол, поскольку не может сделать иного».

По мнению источника, патриарх Варфоломей действует «не с мирным намерением, он делает это с упрямством и в духе мести».

«С одной стороны, будет проблема, если Кирилл не поедет. С другой стороны, будет проблема, если поедет»,

– заявил источник.

Он отметил, что «существует, однако, решение – они не должны сослужить вместе» – «Русская церковь может поехать, говорить, получить большинство, но не служить литургию вместе с Епифанием».

Встреча может состояться после Пасхи. В мае патриарх Варфоломей намерен посетить США.

Истоник подчеркнул, что «православная церковь отделилась от католической именно по этой причине, потому что у нее нет первого».

«Первым в православии является только Христос. Варфоломей сделал такую ошибку и создал раскол», – говорится в сообщении.

Также источник сказал, что встреча не может пройти в Турции, на Крите или в Иерусалиме. Ее могут провести в Греции или в нейтральной стране. На вопрос о возможности провести встречу в Москве источник ответил, что было бы умно провести ее там, но «гнев плохой советник».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании. По ее итогам было заявлено, что церкви могут получать автокефалии только в духе общеправославного диалога и при всеобщем согласии. Отметим, что хотя на встрече по разным причинам не было большинства православных церквей, собравшиеся представляют абсолютное большинство верующих православного мира.

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