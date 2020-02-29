Турция заявила о гибели военного в Идлибе

Турецкие войска подверглись артобстрелу в сирийской провинции Идлиб, сообщило минобороны Турции.

«Погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Турция открыла «ответный огонь по целям режима». Как заявили в военном ведомстве, «уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки». Кроме того, Турция заявила о том, что «обезврежены» 56 сирийских военных.

Анкара заявила, что турецкие военные «обеспечивают перемирие» в регионе.

Напомним, обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией.

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