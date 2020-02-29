ВАДА отменило ежегодный симпозиум из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отменен ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства, сообщил президент ВАДА Витольд Банька.

Симпозиум собирались провести 17–19 марта в Лозанне, передает ТАСС.

Банька выразил разочарование в связи с отменой визита и сказал, что «это было трудное решение». Однако он признал, что нужно «обеспечить безопасность сотрудников».

По его словам, «большинства составляющих программы симпозиума» распространят «альтернативными способами».

Власти Швейцарии запретили мероприятия, в которых должны принять участие более 1 тыс. человек.

В Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызываемого коронавирусом.

Напомним, в Берлине в связи с угрозой распространения коронавируса отменили международную туристическую выставку-ярмарку ITB.

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