Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи были рассмотрены, прежде всего, недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима», – цитирует заявлении администрации Эрдогана РИА «Новости».

Кроме того, Трамп и Эрдоган договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры с главами США, Германии, Франции и Великобритании.

В пятницу президент Турции и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.