Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).

Решение о пересечении границы с Россией только с помощью загранпаспорта принято еще в декабре 2019 года, передает «Интерфакс». Пересечение границы с Россией через неконтролируемые Киевом территории является нарушением законов Украины, отметили в минВОТ.

Напомним, Украина с 28 февраля ввела температурный контроль въезжающих на границе с Россией. В правоохранительных органах страны уточнили, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ситуацию газете ВЗГЛЯД комментировал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.