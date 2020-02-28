Британия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Идлибе

Британия запросила на пятницу экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, сообщил дипломатический источник.

«Мы запросили экстренное заседание СБ ООН сегодня в связи с последними событиями в Идлибе», – сообщил источник РИА «Новости».

Заседание, предположительно состоится в 16.00 (00.00 мск).

Газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение.

Напомним, накануне сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.