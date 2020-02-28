Мишустин потребовал сразу сообщать о нецелевом использовании средств по нацпроектам

Премьер Михаил Мишустин потребовал незамедлительно передавать в правоохранительные органы сведения о нарушениях при использовании средств на нацпроекты.

Глава правительства подчеркнул, что нужно заблаговременно оценивать риски нецелевого использования средств для нацпроектов, передает ТАСС. Мишустин отметил, что рассчитывает на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД и Росфинмониторинга в этой сфере.

«Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно предоставлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов, а Генпрокуратуру, МВД и ФСБ – сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов», – подчеркнул Мишустин.

В четверг стало известно, как в правительстве распределили ответственных за национальные проекты кураторов.