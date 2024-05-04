Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России

Эксперт: Запад переоценивает влияние релокантов на российскую экономику

Экономист Любич оценил данные западных СМИ о вкладе релокантов в рост российской экономики

Tекст: Евгений Поздняков

«За последнее время в Россию действительно вернулось большое количество релокантов. Думаю, 40-45% от общего числа уехавших действительно может быть корректной цифрой. Однако издание Bloomberg существенно переоценивает их вклад в развитие экономики государства», – сказал экономист Антон Любич.

«В большинстве своем в страну вернулись те, кто и так был трудоустроен в отечественных компаниях. Многие из них покинули Родину в связи с экономическими причинами. Нередко работодатели самостоятельно отправляли своих сотрудников за рубеж. Таким образом попросту они избегали новых санкций», – уточняет он.

«Соответственно, плоды их труда и без того были включены в прирост российского ВВП. Их переезд за границу оставался простой формальностью. В то же время те, кто до сих пор находятся в Европе или на территории других стран СНГ, как правило, числятся в иностранных компаниях. Их работа уже не имеет никакого отношения к финансовому сектору РФ», – акцентирует эксперт.

«Конечно, получить точные данные о количестве вернувшихся россиян и их влиянии на экономику государства в настоящий момент трудно, но возможно. Для этого нужно совместить статистику базы Пограничной службы с информацией из Социального фонда», – подчеркивает собеседник.

«Первая инстанция позволит зафиксировать число людей, пересекших границу в обратном направлении. Вторая даст представление об их доходах. На рубль зарплаты создается примерно 30-35 копеек добавочной стоимости. Соответственно, сопоставив указанные показатели, мы сможем точно рассчитать, какой именно процент от роста ВВП пришелся на релокантов», – резюмирует Любич.

Ранее издание Bloomberg сообщило о росте экономики России из-за возвращения релокантов. В статье газеты указано, что на обратную миграцию в РФ пришлась «одна пятая или одна третья» от 3,6% увеличения ВВП страны за 2023 год. При этом отток населения не просто «замедлился», но и «обратился вспять».

По данным компании Finion, предоставляющей миграционные услуги, около 40-45% покинувших Россию в 2022, приняли решение о возвращении на Родину. В связи с тем, что уехавшие как правило имеют более крупные зарплаты, их обратный приезд способствует общему насыщению экономической активности внутри страны.

«Вместо того чтобы тратить имеющиеся доходы за границей, они ориентируются на российскую отрасль потребления: пользуются бытовыми услугами, розничной торговлей», – отмечает издание. Кроме того, подчеркивается, что ряду релокантов по возвращению были предложены более комфортные условия труда.

Однако данная тенденция не особо сказывается на проблеме «нехватки рабочих рук» на рынке труда. Общее число вернувшихся в страну составляет лишь 0,3% от общего числа занятых в стране. Тем не менее данный процесс будет продолжаться, поскольку за рубежом жизнь россиян осложняется широким спектром социальных барьеров.

Так, согласно исследованию Европейского университета (Флоренция) лишь 41% мигрантов из РФ (в некоторых странах данный показатель не превышает и 16%) считают свое текущее положение «стабильным». При этом около четверти опрошенных отмечают частые случаи дискриминации со стороны местных жителей или учреждений.