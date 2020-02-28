Счета государственной телекомпании Украины арестованы

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы из-за долга в размере более 10 млн евро перед телеканалом «Евроньюс».

«Исполнительная служба министерства юстиции наложила арест на все счета компании», – сообщается на сайте НОТУ.

Отмечается, что по решению суда НОТУ должна выплатить 10,591 млн евро телекомпании «Евроньюс».

Компания уточнила, что арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпийских игр-2020, блокирует обеспечение участия Украины в «Евровидении» и останавливает запуск новых проектов.

Арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

Телекомпания объяснила, что долг перед компанией «Евроньюс» достался ей от предшественницы – ныне не существующей Национальной телекомпании Украины, которая была ликвидирована в 2014 году.

НОТУ принадлежат два общенациональных телеканала – «UA: Первый», «UA: Культура», ряд региональных каналов, цифровые платформы и три канала радио («UA: Украинское радио», «UA: радио Луч» и «UA: радио Культура»).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД