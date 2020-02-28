Эксперт: Поправки к Конституции предоставят всем единые возможности

«Люди ждут закрепления в Конституции поправок, касающихся прожиточного минимума, пенсий и МРОТ», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Починок, комментируя предлагаемые изменения Основного закона в части социальных гарантий для населения.

«В Конституции уже есть понятие социального государства и отдельные аспекты этого понятия. Если туда будут включены поправки, расширяющие это понятие, Основной закон от этого только выиграет. Люди ждут закрепления в Конституции индексации пенсий и гарантий того, что МРОТ не должен быть менее величины прожиточного минимума», – сказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Говоря о предложении внести в Конституцию тезис об уважении к людям труда, эксперт отметила, что включение такой поправки будет украшать Основной закон. «При этом нельзя сказать, что в СССР и в России людей труда не уважали. У нас всегда это было, есть и будет», – подчеркнула она.

«Также очень важен принцип адресной социальной поддержки. Адресность показывает, что государство, предоставляя огромные возможности всем, включая бесплатное образование и меры соцподдержки, также говорит о помощи тем, кто нуждается и находится в трудной жизненной ситуации. Я поддерживаю такое изменение», – заключила Починок.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию выразил мнение, что в новой редакции Основного закона можно закрепить тезис об уважении труда.

В ходе встречи президент сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки показывают истинные ценности России.