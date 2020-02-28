Госдума призвала проверить законность отлова животных в Москве

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо прокурору Москвы Денису Попову с просьбой проверить законность отлова животных при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в Москве.

По словам Бурматова, граждане стали присылать обращения комитету после того, как в СМИ появились сообщения о начале профилактических процедур в Москве и проведении отлова диких и безнадзорных животных, передает РИА «Новости».

Россияне обеспокоены тем, действительно ли есть основания для массового отлова животных, заключения экспертов-ветеринаров, как именно будет производится отлов и куда поместят этих животных.

Глава комитета подчеркивает, что по законодательству отловленные животные должны передаваться в приют, проходить лечение, вакцинацию и содержаться в приютах. По окончанию профилактических мероприятий животные могут быть выпущены обратно.

«Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение провести проверку законности осуществления управлением Роспотребнадзора по городу Москве деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Москвы при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования», – говорится в документе.

Ранее председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных проблемах отлова безнадзорных животных для проверки на коронавирус.