ФСБ выявила лабораторию по производству поддельных документов в Подмосковье

ФСБ пресекла в Московском регионе работу лаборатории по изготовлению поддельных документов для мигрантов, задержаны пять человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ России совместно с МВД России и Росгвардией в результате проведенных в Москве и Московской области мероприятий пресечена незаконная деятельность преступной группы, специализировавшейся на подделке документов, печатей и штампов, дающих право пребывания на территории РФ», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«Задержаны два гражданина РФ и три иностранца, оборудовавшие в одном из частных домовладений лабораторию по производству с целью дальнейшей реализации поддельных документов», – добавили в ЦОС.

В лаборатории изъяты фальшивые печати и штампы госучреждений, бланки документов, технические средства, средства связи, деньги и банковские карты.

Ранее ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве.