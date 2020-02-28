ИРИ признал сайты госорганов не адаптированными для людей с ограниченными возможностями

Большинство государственных сайтов, в том числе порталы госуслуг, практически недоступны для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД замдиректора ИРИ Диана Панская, комментируя предварительные итоги исследования по этому поводу.

«Предварительный анализ, проведенный экспертами ИРИ в 2019 году, показал: версия для слабовидящих на тот момент отсутствовала на 41 официальном интернет-ресурсе в 27 регионах. Сайты 12 федеральных органов госвласти не были адаптированы под комфортную визуализацию информации», – сообщила замдиректора Института развития интернета (ИРИ) Диана Панская.

Версии для слабовидящих, как правило, находятся на отдельной странице, где зачастую отсутствует часть контента с обычной версии сайта, посетовала собеседница, – и даже если такие версии созданы, в настройках там отсутствует часть функционала.

В пятницу стало известно, что ИРИ по заказу Министерства труда и социальной политики запустило первое масштабное исследование на тему доступности сайтов госструктур для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По данным Минтруда на октябрь прошлого года, в России насчитывается около 11,9 млн инвалидов, из них почти 680 тысяч детей.

Как констатировал гендиректор ИРИ Антон Ключкин, «пожилые люди, люди с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями часто оказываются не в состоянии воспользоваться огромными возможностями интернета, возможностями госресурсов». Эксперты института формируют каталог из 2,4 тысяч сайтов, которые проверят на доступность. Речь идет о порталах «федеральных, региональных и муниципальных ведомств, сайтов российских государственных органов», пояснил Ключкин. Эксперты установят: есть ли на этих порталах версии для слабовидящих, субтитры к видео, корректна ли визуализация при масштабировании документов и т.д.

Окончательные результаты мониторинга будут опубликованы летом, пообещала Панская. «Мы надеемся, что работа станет первым шагом на пути к формированию доступной цифровой среды, а, возможно, в будущем – к внедрению единого стандарта при создании сайтов для людей с ОВЗ», – подчеркнула собеседница.

По мнению экспертов ИРИ, в этой сфере «не нужно изобретать велосипед, а использовать успешный зарубежный (например, европейский) опыт с учетом российских реалий», добавила Панская.

Добавим, что о проблемах российских граждан с ОВЗ, правда, уже не в Сети, а в «оффлайне» накануне заявила и Счетная палата. Так, по ее данным, 47% российских детских больниц и поликлиник не оснащены пандусами для инвалидов.