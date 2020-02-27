Нафтогаз предупредил украинцев о риске отключения отопления

Восемь областей Украины могут уже с 1 марта остаться без отопления из-за непогашенных задолженностей поставщиков тепла перед Нафтогазом, сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении на сайте Нафтогаза указывается, что компания уведомила предприятия «о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года».

Подчеркивается, что «во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов».

Задолженность не погасили 16 предприятий в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

При этом наибольшую задолженность имеет «ДТЭК Востокэнерго», осуществляющее центральное отопление в городе Счастье Луганской области – долг предприятия превышает 724 млн гривен.

Ранее украинцам посоветовали не открывать окна, чтобы экономить на отоплении.