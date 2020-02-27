Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Цены на нефть падают пятую торговую сессию подряд из-за неуверенности трейдеров в спросе из-за воздействия на экономику китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,48%, до 52,03 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,54%, до 47,98 доллара за баррель. С понедельника котировки потеряли в среднем около 9%, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус продолжает распространяться в странах за пределами Китая, где заражено уже почти 78,5 тыс. человек. В Южной Корее показатель достиг 1,5 тыс. случаев заражения, в Японии – почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

«Спекуляции на тему того, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую серию распродаж», – также считает старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito), чьи слова приводит агентство Reuters. Эксперт полагает, что ухудшение ситуации может поддержать дальнейшее снижение нефтяных котировок.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, например, торговли, транспорта и туризма. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.

Напомним, накануне нефть Brent впервые с начала года опустилась ниже 53 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что коронавирус угрожает торговым партнерам России.