Нефть Brent впервые с начала года опустилась ниже 53 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 53 долларов за баррель впервые с начала января 2019 года, следует из данных торгов.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,67%, до 52,81 доллара за баррель по состоянию на 21.43 мск, передает ТАСС.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,3%, составив 48,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

После роста почти на 1% на фоне публикации статистики по запасам нефти в США, котировки перешли к снижению более чем на 2% из-за сохранения рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье.

Между тем, утром в среду цены на нефть росли – Brent поднималась до 54,61 доллара за баррель.