Нефть подорожала в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в среду утром растут в среднем на 0,7% в рамках коррекции после очередного падения из-за рисков, вызванных коронавирусом.

По состоянию на 8.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65%, до 54,61 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,8%, до 50,3 доллара за баррель.

Во вторник нефть дешевела на 3%, в понедельник вечером – на 5% и более.

После двух дней падения нефтяных цен из-за рисков спроса на фоне ситуации с коронавирусом котировки перешли к росту. Заболевание продолжает распространяться в Китае и за его пределами, у трейдеров вызвало опасение высокое число подтвержденных случаев в Южной Корее, Японии, Италии, а также Иране (в сумме на данный момент чуть меньше 2,5 тысячи, из которых почти половина приходится на Корею). В КНР число зараженных уже превышает 78 тысяч.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма. Инвесторы считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе. С начала недели опасения по коронавирусу привели к распродаже на фондовых и нефтяном рынках.

Коррекционное удорожание нефти после падения котировок поддерживается статистикой от API. По данным института, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 миллиона, хотя аналитики ждут увеличения показателя на 2 миллиона. Запасы бензина, по данным API, выросли на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 706 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 411 тыс. баррелей. Официальные данные опубликует вечером в четверг минэнерго США.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что коронавирус угрожает торговым партнерам России.