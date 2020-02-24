Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

В понедельник вечером на торгах мировые цены на нефть ускорили падение, снизившись более чем на 4% в связи с опасениями за спрос из-за ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 18.02 мск цена нефти марки Brent снижалась на 4,26%, до 55,48 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала в цене на 4,23%, до 51,12 доллара, передает РИА «Новости».

На котировки по нефти оказывают давление новости по коронавирусу.

«События выходных дали нам понять, что коронавирус в настоящее время является непреодолимой силой», – заявил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга.

Из-за ситуации с коронавирусом падают и американские индексы – в частности, Dow Jones рухнул при открытии торгов в понедельник более чем на 800 пунктов – на 2,80% до отметки 28179,64, передает ТАСС.

Падение продемонстрировал и индекс S&P 500, который снизился на 88,36 пункта (2,65%) до отметки 3249,39.

Ранее Bloomberg писал, что в странах «Большой двадцатки» считают распространение коронавируса угрозой для замедления экономического роста.