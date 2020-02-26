Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Туле

В музее «Тульский кремль» в среду открылся второй региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В полуфинале участвуют 118 конкурсантов из Тульской области, Москвы, Московской области и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, ген директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, генеральный директор отеля MRIYA RESORT & SPA Грант Бабасян и ректор «Российского государственного университета туризма и сервиса» Александр Федулин.

«В последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов. Нам есть, что показать и чем удивить. Надеюсь, что участники конкурса найдут время не только продемонстрировать свои проекты, но и оценить наше гостеприимство», – прокомментировал глава региона Алексей Дюмин.

В свою очередь Федорищев поблагодарил организаторов проекта от имени губернатора за то, что регион был выбран в качестве одной из площадок для проведения конкурса.

«Для Тульской области туризм – значимая отрасль экономики региона. Последние четыре года по инициативе Губернатора реализуется региональная стратегия развития туризма, причём не только в областном центре – городе-герое Туле, но и в малых городах. В этом году мы празднуем 500-летие Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты. Для нас это очень важное событие. Мы бы хотели, чтобы знания и компетенции экспертов отрасли, которые присутствуют здесь сегодня, пригодились при проведении этого события, и все гости Тульской области почувствовали, что такое тульское гостеприимство», – подчеркнул он.

Алексей Комиссаров рассказал, что всего на конкурс поступило 21 тыс. 95 заявок из всех 85 регионов России. По итогам дистанционного этапа конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, вышли в региональные полуфиналы. Первый из них прошел в Сочи с 11 по 13 февраля, второй полуфинал проходит в Туле.

«Я хотел бы поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Правительство области и, в частности, областной комитет по туризму за гостеприимство и помощь в организации и проведении полуфинала. В ближайшие два дня Тула объединит 118 участников из 23 регионов нашей страны. Среди вас и начинающие, и уже опытные специалисты», – отметил он.

По его словам, город и место проведения полуфинала были выбраны потому, что в 2020 году Тульский Кремль отмечает свое 500-летие, «а это событие общероссийского масштаба».

На полуфинале конкурсанты будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В течение двух дней – 26 и 27 февраля – участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств.

«География сегодняшних полуфиналистов весьма обширна. Конечно, у нас традиционно много москвичей – 46 человек. За ними следуют участники из Московской области (22). А вот хозяева сегодняшнего полуфинала – туляки – на почетном третьем месте (шесть человек). В «Мастерах гостеприимства» участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии гостеприимства», – рассказал наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Среди экспертов полуфинала в Туле: руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин; руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков; исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков; председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина; ректор «Российского государственного университета туризма и сервиса» Александр Федулин; председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов; основатель первого акселератора проектов туриндустрии «ТурАкселератор» Александра Бобрецова; автор-методист, координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова и другие.

«Самым молодым участникам в Туле, а таких три человека, всего по 18 лет. А самый опытный конкурсант в конце января перешагнул 69-летний рубеж: это Александр Базаров из города Губкин Белгородской области. А вот мужчины пока довольно ощутимо отстают от представительниц прекрасного пола, на чью долю приходится 65%», – уточнил Евгений Малыгин.

По результатам полуфинала будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. Полуфиналы «Мастеров гостеприимства» пройдут в феврале-марте еще в семи городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Ранее были объявлены первые финалисты конкурса «Мастера гостеприимства».