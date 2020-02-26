Власти Харькова вернули проспекту имя маршала Жукова

Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

«За» проголосовали 52 депутата, восемь депутатов не поддержали предложение, сообщает местное издание «Vgorode».

Секретарь топонимической комиссии горсовета Алексей Хорошковатый сообщил, что в горсовет обратился ряд ветеранских организаций города с инициативой вернуть проспекту имя Жукова. В ходе общественного обсуждения, проводившегося в форме электронного голосования, идею переименования поддержали 11193 человека (86%).

Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета. Неизвестные даже заменили указатели с названием улицы на «проспект маршала Жукова».

Позднее суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала.

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.