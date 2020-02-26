Россия выразила готовность содействовать визиту польской делегации в Смоленск

Россия планирует оказать необходимое содействие польской делегации, которая планирует посетить Смоленск и Катынь в начале апреля, сообщили в МИД России.

«Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля», – заявили ТАСС в российском дипведомстве.

Ранее сообщалось, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в апреле – в десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все погибли. Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было.