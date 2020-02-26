РФС анонсировал использование VAR во всех матчах чемпионата России

Cистема видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться во всех встречах Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре «Локомотив» – «Рубин» в режиме офлайн, передает ТАСС. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м, последнем перед зимней паузой, туре VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR). В матче Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» из-за VAR каждой из команд не засчитали по голу.

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