В США оценили вероятность конфликта Сирии с Турцией

Обострение ситуации в сирийском Идлибе может привести к возрастанию вероятности конфликта с Турцией. Вашингтон обсуждает с Анкарой возможности совместных действий, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Как мы неоднократно заявляли ранее, (сирийский, – прим. ВЗГЛЯД) режим не сможет добиться военной победы. Наступление, предпринятое войсками режима, лишь усиливает вероятность конфликта с нашим союзником по НАТО – Турцией. Решение проблемы – прекращение огня на постоянной основе и переговоры на основе резолюции Совета Безопасности 2254. Как уже заявлял президент (США Дональд, – прим. ВЗГЛЯД) Трамп, мы взаимодействуем с Турцией и оцениваем, что мы вместе можем предпринять», – приводит слова Помпео ТАСС.

«Прекращения огня трудно добиться. Конфликт в Сирии возник еще до прихода к власти нынешней администрации США», – добавил госсекретарь.

При этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, возглавляющий Европейское командование Вооруженных сил США, заявил, что Турция и США должны развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО для противодействия России.

«Роль Турции в противодействии России является центральной. <...> Обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, они продолжают конфликтовать в Ливии и находятся в прямом столкновении в сирийском Идлибе. В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России, как на двусторонней основе, так и через НАТО», – сказано в письменном вступительном слове Уолтерса к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Однако Кремль заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.