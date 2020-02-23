Кремль призвал не делать негативных прогнозов касательно отношений России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не надо делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы не хотели бы, конечно, впадать в такие мрачные настроения и действительно выстраивать крайне негативные сценарии, но неделя действительно выдалась чрезвычайно беспокойной», – передает ТАСС слова Пескова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», отвечая на вопрос о возможности ухудшения российско-турецких отношений из-за ситуации в Сирии.

Песков отметил, что ситуация в Идлибе по-прежнему остается напряженной. «Вы знаете, что президент [РФ Владимир Путин] на этой неделе уделял очень много времени ситуации в Сирии и вокруг кризисной ситуации, в частности вокруг Идлиба», – добавил представитель Кремля.

Ранее в воскресенье Песков заявил, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

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