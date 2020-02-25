Движение в центре Москвы перекрыли из-за пригрозившего суицидом мужчины

На Большом Москворецком мосту в Москве перекрыли движение из-за мужчины, пригрозившего самоубийством, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина стоит на Большом Москворецком мосту и угрожает самоубийством. С ним работают психологи. Движение по мосту временно перекрыто», – рассказал собеседник ТАСС.

Позже источник РИА «Новости» в оперативных службах сообщил, что мужчина сдался сотрудникам экстренных служб. «Он согласился сойти с моста. Сотрудники полиции доставят его в отдел, где к нему вызовут медиков. Будут выяснять обстоятельства и мотивы», – сказал источник.

В разбирательстве будет участвовать уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.