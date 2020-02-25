Рубль значительно снизился к доллару и евро на новостях по коронавирусу

Курс рубля значительно снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение ситуации с коронавирусом.

Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных Московской биржи, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.09 мск вторника рос на 72 копейки – до 64,79 рубля, курс евро – на 76 копеек, до 70,29 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,93% – до 56,29 доллара за баррель.

В понедельник на мировых биржах прошла волна панических распродаж под влиянием новостей о дальнейшем распространении коронавируса по всему миру. Так, американские биржевые индексы закрыли торги падением более чем на 3%.

Как стало известно ранее, богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долларов за день из-за коронавируса.