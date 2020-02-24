США собрались ужесточить наказание за нарушение санкций против Венесуэлы

Соединенные Штаты ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в интервью Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен усилить рестрикции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской страны, а также ужесточить меры в отношении физических лиц и компаний, нарушающих данные ограничения, передает ТАСС.

Напомним, 18 февраля США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро, после чего акции Роснефти рухнули более чем на 5%. В МИД подчеркнули, что санкции США не смогут повлиять на позицию России в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.

В Роснефти санкции США против подразделения компании назвали произволом.

Венесуэла в ответ подала жалобу в Международный уголовный суд, в США сочли это абсурдом и решили «не обращать внимание».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против Роснефти.

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