Генсек ООН встретится с Лавровым из-за ситуации в Идлибе

В ближайшие часы состоится встреча генсека ООН Антониу Гутерреша с главой МИД России Сергеем Лавровым, они обсудят ситуацию в Идлибе, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь сегодня в Женеве проведет встречу с Лавровым. Встреча пройдет в ближайшие часы», – передает слова Дюжаррика ТАСС.

Ранее Лавров выступил с заявлением по ситуации в Идлибе, отметив, что сирийские силы борются в этой провинции с террористами, с которыми не будет переговоров.

Добавим, что в понедельник протурецкие силы при поддержке военных ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе.