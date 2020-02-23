Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции выросло до 50

Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 50, сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Всем 50 пострадавшим в результате землетрясения в Башкале провинции Ван была оказана необходимая медицинская помощь. Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции. В настоящее время два пациента находятся в реанимации», – приводит слова Коджи РИА «Новости».

Кроме того, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в 19.00 мск в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло новое землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого располагался в 160 километрах к западу от иранского города Тебриз и в 52 километрах к юго-востоку от турецкого города Озалп, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что в результате первого землетрясения в Иране пострадали 75 человек, в Турции девять человек погибли, 37 получили ранения.

Напомним, в воскресенье утром в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.

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