Сильное землетрясение произошло в Турции, есть жертвы

В результате землетрясения на границе Турции с Ираном погибли семь человек, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«После землетрясения в Иране семь наших граждан погибли в (провинции, – прим. ВЗГЛЯД) Ван: четверо детей и трое взрослых», – приводит ТАСС его слова в эфире канала «Хабер тюрк».

Министр добавил, что еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.

В воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг располагался на глубине пять км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз (население – около 1,5 млн человек).

В конце января в Турции в результате землетрясения погиб 31 человек.