Депутат Рады матом поздравил с 23 февраля

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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

Маршал Блюхер был совсем не тем, за кого себя выдавалФото: Фотохроника ТАСС
23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

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          • Хорошим поводом выразить чувства

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              Депутат Рады матом поздравил с 23 февраля

                 23 февраля 2020, 18:41
              Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравление с Днем защитника Отечества, празднование которого украинские власти отменили, и в нецензурной форме высказался о проходящей в стране декоммунизации.

              На своей странице в Facebook Кива опубликовал поздравительную картинку с надписью «23 февраля. День Красной армии». «Да пошли они на *** со своей декоммунизацией!!! С праздником нас, мужчины!» – написал он.

              Интернет-пользователи критически восприняли пост Кивы.

              «А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», – возмутилась Юлiя Олександрвна.

              «Илья, друг! Вот скажи мне по-братски, а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?» – написал Юрий Данилов.

              «Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!» – возмутилась Анна Домбровская.

              В ответ Кива написал, что у него в СССР служили отец и дед. «У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!» – объяснил он.

              Многие комментаторы поддержали депутата Рады, похвалили его за такую публикацию и стали обмениваться поздравлениями.

              «Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!» – пишет Elina Tveranger.

              Ранее украинский телеканал «Интер» утром в воскресенье показал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

              Кроме того, праздник 23 февраля вырвался в тройку лидеров запросов Google на Украине.

              В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.


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