Депутат Рады матом поздравил с 23 февраля

Депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравление с Днем защитника Отечества, празднование которого украинские власти отменили, и в нецензурной форме высказался о проходящей в стране декоммунизации.

На своей странице в Facebook Кива опубликовал поздравительную картинку с надписью «23 февраля. День Красной армии». «Да пошли они на *** со своей декоммунизацией!!! С праздником нас, мужчины!» – написал он.

Интернет-пользователи критически восприняли пост Кивы.

«А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», – возмутилась Юлiя Олександрвна.

«Илья, друг! Вот скажи мне по-братски, а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?» – написал Юрий Данилов.

«Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!» – возмутилась Анна Домбровская.

В ответ Кива написал, что у него в СССР служили отец и дед. «У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!» – объяснил он.

Многие комментаторы поддержали депутата Рады, похвалили его за такую публикацию и стали обмениваться поздравлениями.

«Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!» – пишет Elina Tveranger.

Ранее украинский телеканал «Интер» утром в воскресенье показал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

Кроме того, праздник 23 февраля вырвался в тройку лидеров запросов Google на Украине.

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.