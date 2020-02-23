На Украине 23 февраля показали запрещенные фильмы

Украинский телеканал «Интер» утром в воскресенье продемонстрировал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

«Всем, кто остался верен своей родине, посвящается», – так «Интер» озаглавил цикл фильмов, которые транслировал в течение двух последних дней в связи с 23 февраля, передает ТАСС.

В воскресенье в 6.40 мск на телеканале состоялся показ картины об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а в 8.30 была продемонстрирована его вторая часть – «Ответный ход». Накануне «Интер» транслировал эти же фильмы, а также «Захват».

В 2014 году Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля вместо 28 мая, как в России.

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