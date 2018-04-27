Порошенко перенес празднование Дня пограничника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переносе празднования Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля, чтобы сделать его «созвучным с реальными историческими событиями» в стране.

Об этом Порошенко заявил в Киеве во время торжеств по случаю 100-летия образования государственной пограничной службы Украины, передает ТАСС.

«Этот праздник должен, наконец-то, стать созвучным с реальными историческими событиями именно на Украине», – сказал он.

Украинский лидер заявил, что пограничное ведомство страны «ведет родословную» со времен «военных формирований украинской революции 1917-1921 годов».

«30 апреля 1918 года украинские войска около станции Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе», – сказал Порошенко.

Также он назвал Украину «исторической правопреемницей Украинской народной республики и Гетманской Державы».

Напомним, 28 мая отмечался профессиональный праздник пограничников во времена СССР. Традиция поддерживается в настоящее время в России и некоторых странах СНГ.

На Украине в 1992 году его перенесли на 4 ноября, но в 2003 году датой празднования вновь сделали 28 мая.

Ранее сообщалось, что День пограничника на Украины намерены перенести на 6 мая, чтобы «декоммунизировать» этот праздник.