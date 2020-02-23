Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

Отмечавшийся на Украине как День защитника Отечества до 2014 года, но затем официально отмененный праздник 23 февраля вырвался в тройку лидеров запросов Google в этой стране.

Так, в числе Google-трендов за сутки запросы «23 лютого свято» и «23 февраля Украина», «поздравляю с 23 февраля» закрепили за собой прочные позиции в лидерах поискового рейтинга, отмечает украинское издание «Страна».

Несмотря на позицию властей, украинцы продолжают обмениваться поздравлениями в День защитника Отечества и ищут информацию об этом дне в интернете.

Добавим, что украинский телеканал «Интер» утром в воскресенье показал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.