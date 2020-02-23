Канделаки объяснила, зачем сильным женщинам нужны мужчины

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала поздравление с Днем защитника Отечества и отметила, что 23 февраля является официальным поводом высказаться в адрес мужчин.

«Дорогие мужчины! Много лет я говорю о том, что роботы наступают вам на пятки, а борьба за равноправие кое-где уже сделала подсудным излишне беззастенчивый взгляд в сторону женщины. Устои человеческого общества сегодня на пересмотре, и это не может не вызывать опасений. Пока противоположная сторона земного шара сходит с ума по харассменту, рушит карьеры и репутации, я надеюсь на то, что мы и здесь найдем свой особый, более взвешенный путь», – написала она в своем Telegram-канале.

«На правах независимой по духу женщины скажу: чем меньше мы зависим от вас, дорогие мужчины, тем сильнее мы становимся, но... Чем меньше взаимных зависимостей нас объединяет: есть, пить, любить, справляться с трудностями, воспитывать детей и стареть, тем неинтереснее становится наша жизнь. А сильная женщина совершенно не хочет жить скучной жизнью», – подчеркнула Канделаки.

«Мы не представляем себя без вас, и к черту предложенные кем-то тенденции об абсолютной самодостаточности человеческого индивида. Мы сами создаем свой мир. Давайте на территории, которая называется Россией, мужчины останутся мужчинами, а женщины – женщинами», – призвала телеведущая.

«Вы – настоящие защитники. Легенды о женщинах-викингах и амазонках – это прекрасно, но мы знаем, что если что-нибудь произойдет, то именно вы будете отстаивать нашу свободу и безопасность. Охраняйте страну, охраняйте нас и знайте: мы вас любим и всегда ждем вашего возвращения из любого похода», – добавила Канделаки.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993-го назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».