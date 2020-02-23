В Южной Корее потребовали распустить секту распространителей коронавируса

Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тыс. подписей.

Согласно закону, при таком количестве подписей администрация обязана предоставить ответ по проблемному вопросу.

«Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, ее роспуск принесет большую выгоду для защиты конституции», – передает РИА «Новости» слова автора петиции, комментируя то, что в главном законе страны указана свобода вероисповедания. Число подписей под петицией продолжает расти.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 602, скончались пять пациентов, выписаны 18 человек, анализы 6 тыс. 039 человека еще в работе. По данным министерства здравоохранения, из всех случаев заражения в стране около 55% (309 случаев) связаны с прихожанами секты Синчхончжи.

Еще 18 февраля в стране был заражен лишь 31 человек. Но 61-летняя прихожанка Синчхончжи, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила Церковь Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди примерно тысячи прихожан. Не исключается, что женщина и сама подхватила вирус от кого-то из других верующих, так как путь ее заражения остается неизвестным.

После этого число больных коронавирусом в регионе стало возрастать в геометрической прогрессии вследствие цепной реакции. Местные власти поместили в домашний карантин уже 9 тыс. 336 верующих секты, у 1 тыс. 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 зарегистрированных случаев заражения.

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