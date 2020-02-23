Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора тортов и пирожных

При выборе кондитерских изделий следует обращать внимание на упаковку, состав и срок годности. Также необходимо оценить условия хранения тортов и пирожных на прилавках, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что кондитерские изделия должны продаваться в индивидуальных закрытых упаковках.

«Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Запрещено хранить кондитерские изделия навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35 см от пола.

Перед покупкой торта необходимо внимательно изучить состав. «Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм», – пояснили в ведомстве.

Торты и пирожные необходимо хранить при температуре хранения +2 до +6 градусов. При этом от состава изделия зависит срок его хранения. 72 часа хранятся продукты без отделки кремом, 36 часов – с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том числе пирожное «Картошка». Кондитерские изделия с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок можно хранить шесть часов.

Покупать торты и пирожные стоит в стационарных предприятиях торговли, где созданы подходящие условия для их хранения. Также лучше выбирать изделия местных производителей, так как импортная продукция долго транспортируется. На упаковке обязательно должна быть информация о дате изготовления и сроке хранения.

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