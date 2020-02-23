Таксист и пешеходы устроили драку со стрельбой в Москве

В одном из дворов Тушинского проезда в Москве между таксистом и пешеходами произошел конфликт, водитель открыл стрельбу из травматического оружия, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, таксист «не поделил» дорогу с двумя пешеходами. В ходе конфликта он достал оружие и обстрелял противников. Те вызвали друзей, водителя избили. Таксист доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пешеходы, с которыми у него произошел конфликт, тоже пострадали.

Пятый канал сообщает, что после начала ссоры «таксист ненадолго покинул место дорожного инцидента». Позднее, «вернувшись к своим обидчикам», он «неожиданно открыл стрельбу из травматического пистолета».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что таксист ранил одного из противников в ногу, а другого в голову.

В ГУ МВД по городу сообщили, что «между мужчиной и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого они причинили ему телесные повреждения, а он произвел в их сторону выстрелы из, предположительно, травматического пистолета».