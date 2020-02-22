В московском парке найдено тело человека со справкой о ВИЧ

В московском парке нашли мертвым человека со справкой о ВИЧ, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Тропаревском парке на юго-западе столицы. Справка о положительном статусе заболевания лежала у него в кармане.

Там же обнаружили чехол от ножа.

По факту случившегося проводится проверка.