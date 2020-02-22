Участника протестов в Новых Санжарах отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Полтавы назначил домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в поселке эвакуированных из Китая граждан, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений 20 февраля.

«Избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 7.00 на два месяца – по 20 апреля», – передает ТАСС решение суда.

Всего, по данным Министерства внутренних дел Украины, в день беспорядков были задержаны 24 человека. Полиция в настоящее время готовится предъявить обвинения задержанным.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

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