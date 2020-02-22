Мужчине прострелили ногу на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчине прострелили ногу на улице во время конфликта с незнакомцем, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, 40-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением голени. При этом скорая помощь забрала пострадавшего с адреса, по которому расположена администрация муниципального округа «Купчино».

По данным телеканала, в настоящее время по факту случившегося ведется расследование.

В начале февраля сообщалось о двух случаях стрельбы в Санкт-Петербурге за два дня.