В Петербурге второй раз за два дня устроили стрельбу

В субботу и воскресенье сообщалось о двух случаях стрельбы в Санкт-Петербурге.

В воскресенье в Красносельском районе неизвестный преступник выстрелил в грудь 34-летнему мужчине, пострадавший находится в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

В субботу сообщалось о стрельбе в Красногвардейском районе. Ночью три человека распивали алкоголь на лестничной клетке. Предположительно, их поведение не понравилось 62-летнему жителю дома. Он начал стрелять в них из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-27М, ранив в руку одного из противников. Хулиганы набросились на стрелка и, отобрав оружие, жестоко избили, сообщает канал «78».