Полтавские депутаты провалили голосование по урегулированию ситуации в Новых Санжарах

Депутаты полтавского областного совета не пришли к единому выводу на внеочередном заседании по ситуации вокруг протестов в поселке Новые Санжары в связи с размещением эвакуированных из Китая украинцев.

Заседание продлилось более трех часов, однако депутаты так и не смогли проголосовать за обращение к президенту, парламенту и правительству Украины об урегулировании ситуации с размещением эвакуированных, сообщает ТАСС.

Отмечается, что обращение «ставилось на голосование три раза, но большинство голосов так и не удалось найти», сообщила пресс-служба облсовета.

Депутаты отмечали, что центральная власть не сообщала им заранее о прибытии граждан и необходимости их размещения в регионе. Губернатор области Олег Синегубов заявил, что узнал о прибытии эвакуированных утром в тот же день.

«О том, что эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Новых Санжарах, я узнал только утром 20 февраля. И сразу выехал туда. Люди уже протестовали и были уверены, что к ним везут инфицированных граждан», – сказал он.

Однако губернатор осудил панику местных жителей, при этом он признал, что их беспокойство было закономерным из-за отсутствия информации. По его словам, вместо объяснений украинцам рассказывали о страшном смертельном вирусе, после чего привезли потенциальных носителей вируса к ним в поселок.

Депутаты в обращении к центральным властям заявили о «катастрофической ситуации с противоэпидемиологической защитой населения». Провалившие голосование местные депутаты не смогли также принять обращение к правительству с просьбой выделить 300 млн гривен (около 12,2 млн долларов) на достройку «Полтавского областного клинического противотуберкулезного диспансера» с обустройством карантинных боксов.

Напомним, жители Украины перекрывали баррикадами въезд в больницы и санатории, где могли разместить эвакуированных из китайского Уханя на обязательный карантин.

У санатория в поселке Новые Санжары протестующие забрасывали автобусы с эвакуированными людьми камнями, палками и бутылками. Они также устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.

В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.